Lula diz que "complexo vira-lata" no Brasil precisa acabar

A declaração do chefe do Executivo foi dada durante cerimônia em Mato Grosso - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 31, que o “problema do Brasil” é o complexo de vira-lata daqueles que dizem não acreditar no potencial do país. A declaração do chefe do Executivo foi dada durante cerimônia de entrega das obras de ampliação e modernização dos aeroportos do estado de Cuiabá, em Mato Grosso.

“Não tem nada que impeça a gente de fazer o que a gente quiser. O problema do Brasil são pessoas que pensam como vira-lata, não acreditam nesse país”, disse Lula.

Durante o discurso, Lula exaltou a exportação de algodão do Mato Grosso para o Egito, e disse que as pessoas devem acreditar mais no potencial do Brasil, que segundo ele, trata "empresários são tratados com o respeito".

“Fui ao Egito. No meu primeiro mandato a imprensa reclamava que o Palácio do Planalto comprava guardanapos de algodão egípcio. Agora, o Egito compra algodão do Mato Grosso. Esse é o orgulho”, afirmou o presidente.