Lula fará pronunciamento de Natal nesta segunda-feira

O presidente Lula (PT) fará o tradicional pronunciamento de Natal na noite desta segunda-feira, 23. O recado será exibido em toda a rede de rádio e televisão às 20h30.

O material que será veiculado hoje foi desenvolvido com auxílio do marqueteiro baiano Sidônio Palmeira, que vem sendo cotado para ocupar a Secretaria de Comunicação do governo (Secom).

Neste ano, o petista deve falar sobre um balanço das ações no segundo ano de governo e desejar um feliz Natal à população brasileira, de acordo com informações do portal Metrópoles.

Em suas redes sociais, o presidente anunciou que fará o pronunciamento. “Nós temos um encontro marcado hoje, às 20h30, em rede nacional de rádio e televisão. O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo: a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo”, diz Lula.