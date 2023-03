Lula faz aceno ao agro com visita a cidade após 20 anos

O presidente Lula (PT) participa da entrega de moradias populares na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, nesta sexta-feira, 3. O líder petista volta para a localidade após 20 anos, a última visita ao município foi em julho de 2003. Entre os motivos da presença, integrantes do agronegócio da região enxergam uma tentativa de aproximação do chefe do Executivo com o setor.

Rondonópolis é o polo do agronegócio no Centro-Oeste, com liderança no ranking de exportações do Estado. O segmento econômico vive uma situação de confito com o governo federal por causa de cenários como as ocupações de terra feitas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Bahia.

Um grupo com mais de 1.700 integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) ocupou, no último dia 27, áreas pertencentes ao Grupo Suzano localizadas nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no extremo Sul da Bahia.

O prefeito da cidade, José Carlos de Araújo (PSB), que é apoiador de Lula, disse que a visita do presidente tem o foco na construção de uma relação com o agro, além da aproximação com a população local.

"A vinda dele aqui, a primeira [visita] à região Centro-Oeste, a satisfação é grande, mas não resta dúvida, o propósito é construir essa relação com o agro, construir essa aproximação com o agro e com toda a sociedade mato-grossense. O presidente Lula, mesmo sendo o político que mais fez por essa região, não ganhou a eleição aqui. É um gesto de estadista dele no sentido de olhar para a frente, construir essa relação", disse o prefeito ao jornal Folha de São Paulo, em publicação nesta sexta-feira, 3.

Bom dia. Embarco logo mais para Rondonópolis (MT), para a entrega de 1.440 unidades do Minha Casa Minha Vida. Estamos retomando milhares de obras abandonadas pela antiga gestão. E, até 2026, a meta é contratar 2 milhões de casas. O povo precisa de moradia digna. — Lula (@LulaOficial) March 3, 2023

Na visita de 2003, Lula também foi para Rondonópolis com o objetivo de lançar um programa de moradias. E fez discurso sobre o desempenho do agro no país e a sua importância no âmbito econômico.

"O Brasil, graças a Deus, não deve a nenhum país do mundo em capacidade produtiva, sobretudo, na agricultura. Agora, não adianta produzir se a gente não fizer o nosso produto chegar aos portos", disse Lula na ocasião.