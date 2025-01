Lula faz primeira agenda presidencial após repouso

Reunião com presidente Lula (PT) e ministros - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT)realizou nesta segunda-feira, 6, sua primeira agenda após período de repouso devido ao procedimento intracraniano. O chefe do Executivo federal se reuniu com ministros e representantes de instituições envolvidas na execução do programa habitacional no Palácio do Planalto.

No encontro, o petista discutiu sobre o programa Minha Casa, Minha Vida Reconstrução, criado para apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além dos avanços e desafios na implementação do programa, que visa reconstruir as moradias destruídas ou danificadas pelas enchentes.

Uma das iniciativas tratadas na reunião foi o “Compra Assistida”, financiado pela Caixa Econômica Federal, que permite a aquisição de imóveis prontos por até R$ 200 mil. Os beneficiários, contudo, devem ceder ao município suas antigas casas, localizadas em áreas de risco ou comprometidas pelas enchentes.

Estiveram presentes na reunião o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, e os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, das Cidades substituto, Hailton de Almeida, e de Comunicação, Paulo Pimenta. Também foi convidado o presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), Rodrigo Assumpção.