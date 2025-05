Lula lamenta morte de Cristina Buarque: "Papel extraordinário"

Cristina Buarque - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste domingo, 20, a morte da cantora e compositora Cristina Buarque, 74 anos, referência no samba e irmã do músico Chico Buarque. Em nota publicada nas redes sociais, Lula destacou a importância da artista para a cultura nacional e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

“Quero expressar meus profundos sentimentos pelo falecimento de Cristina Buarque. Cantora e compositora talentosa, teve um papel extraordinário na música brasileira ao interpretar as canções de alguns dos mais importantes compositores do samba carioca, ajudando a poesia e o ritmo dos morros do Rio a conquistarem os corações dos brasileiros”, afirmou o presidente.

Nascida em São Paulo, os trabalhos de Cristina se voltavam aos gêneros do samba e MPB (Música Popular Brasileira).

O primeiro disco, “Cristina”, foi lançado em 1974. Nele, gravou composições de nomes conhecidos da música brasileira. Fazem parte do álbum “Tatuagem”, do próprio Chico em parceria com Ruy Guerra, “Quantas Lágrimas”, de Manacéa, “Ao Amanhecer”, de Cartola, “Isto Eu Não Faço Não”, de Tom Jobim, “Comprimido”, de Paulinho da Viola, entre outras canções.

Na mensagem, Lula também se dirigiu diretamente ao amigo Chico Buarque, prestando solidariedade: “Aos seus familiares e ao meu amigo Chico Buarque, deixo minha solidariedade e um forte abraço.”