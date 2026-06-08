Lula manda Alckmin para abertura da Bahia Farm Show 2026

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Apesar da expectativa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participa da abertura da 20ª edição da Bahia Farm Show nesta segunda-feira, 8, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O petista enviou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), para representar o governo federal no evento.

Ainda há, no entanto, a possibilidade de que Lula visite a feira na quinta-feira, 11. O evento termina no dia 13.

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Considerada a principal feira agropecuária do Matopiba, região formada por áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a Bahia Farm Show reunirá autoridades, produtores rurais, empresários e lideranças políticas em meio a discussões sobre crédito rural, renegociação de dívidas do setor, seguro agrícola e investimentos em infraestrutura.

Geraldo Alckmin participa da abertura da Bahia Farm Show - Foto: Cadu Gomes/VPR

Anúncios bilionários

A feira também deve ser palco de anúncios bilionários nas áreas de agricultura e energia. Um dos principais anúncios esperados é o lançamento de uma linha de financiamento de R$ 14 bilhões para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, com juros entre 8,5% e 9,5% ao ano.

O programa amplia os R$ 10 bilhões anunciados anteriormente durante a Agrishow e chega em um momento de desaceleração das vendas de máquinas agrícolas. O setor atribui a queda dos negócios aos juros elevados, à redução das margens dos produtores e às restrições de crédito.

A área de energia também deve ganhar protagonismo durante a feira. Um dos destaques é o plano da Neoenergia Coelba, que prevê investimentos de R$ 24 bilhões na Bahia até 2030.

Potência agrícola

Os anúncios ocorrem em uma das regiões mais produtivas do agronegócio brasileiro. Apenas o Oeste baiano registrou uma safra de 14,6 milhões de toneladas em 2025/2026, cultivadas em uma área de 3,02 milhões de hectares.

A soja ocupa cerca de dois terços da área plantada, enquanto culturas como algodão, milho, sorgo e trigo ampliam participação.

A região também conta com mais de 409 mil hectares irrigados, um dos maiores polos de irrigação do país.