Bahia Farm Show 2026 é aberta oficialmente; Grupo A TARDE faz cobertura especial

A programação da 20ª edição da Bahia Farm Show (BFS) será aberta hoje em Luís Eduardo Magalhães, a partir das 8h30 em uma celebração que deve reunir agropecuaristas, expositores, lideranças de classe e autoridades das três esferas do poder.

O grupo A TARDE estará nos seis dias de feira, com uma equipe completa, que vai ocupar um estúdio multimídia, onde serão distribuídos conteúdos: audiovisual, para redes sociais, portais A TARDE e Massa! e jornal impresso.



Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os nomes confirmados estão o do vice-presidente da República, Geraldo Alkmim, dos ministros da Agricultura e Pecuária, André de Paula, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goes e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A expectativa é que os representantes federais anunciem novidades nas suas áreas de atuação.

A exemplo das edições anteriores, também o governador Jerônimo Rodrigues e uma comitiva de secretários estaduais confirmaram participação na cerimônia, que marcará as duas décadas do evento, com homenagens a nomes que marcaram com sua história o processo de desenvolvimento do agronegócio concentrado no Cerrado baiano.

Expectativa para a edição

O clima é de otimismo entre organizadores e expositores, considerando, entre outros fatores positivos, os resultados da safra 2025/26 para a soja, cultivada em 2,218 milhões de hectares (ha) e produzindo 9,448 milhões de toneladas (ton).

Principal cultura no oeste da Bahia, o grão teve uma produtividade média regional de 71 sacas por ha, um recorde nacional que destaca o estado com a maior média do Brasil neste ciclo.

A perspectiva é que a região alcance na safra que está em curso a produção de 14.081.967 de ton. somando grãos como soja e milho, o algodão e outras culturas em menor escala.

Os números foram compilados e divulgados com base em levantamentos realizados pelo Conselho Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), formado por profissionais de diferentes órgãos e instituições.

Para os visitantes que chegarão à BFS 2026 a primeira percepção será a mudança radical implementada no acesso ao parque, pois o portão de entrada que tradicionalmente ficava próximo às BR 242/020, foi transferido para o lado oposto, junto ao novo estacionamento para 10 mil veículos.

Investimento

Os diferentes setores do agronegócio estão representados no evento, visando incrementar a produção no campo, bem como desenvolver a agroindústria que agrega valor à produção regional, gerando mais empregos e renda para a população.

Presente na Bahia Farm Show desde a primeira edição, o Banco do Brasil estima receber R$ 850 milhões em propostas de financiamento para agricultores familiares, médios e grandes produtores durante o evento.

De acordo com o diretor de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Alberto Martinhago, este valor considera operações de investimento em máquinas, armazenagem, irrigação e tecnologia.

“Vamos atuar de forma próxima e integrada ao produtor, com dezenas de funcionários especializados oferecendo soluções completas de acordo com o perfil de cada um, sempre voltadas para eficiência produtiva e sustentabilidade”.

Martinhago acrescentou que a instituição financeira conta com recurso para todos os perfis, “inclusive com taxas controladas do Plano Safra, para todas essas finalidades”.

Ele destacou, ainda, que o produtor rural que pretende adquirir máquinas agrícolas, estruturas de armazenagem, irrigação ou implementação de novas tecnologias no campo deve contatar os funcionários do BB que estarão presencialmente nos estandes das revendas ou visitar o estande do banco na área central do parque, para iniciar sua proposta de financiamento.

Homenageada

Uma das novidades desta edição histórica, a sala de imprensa da feira faz uma homenagem à jornalista do Grupo A TARDE, Miriam Hermes, cujo nome batiza o espaço este ano. Radicada em Barreiras desde 1984, ela acompanhou o desenvolvimento do agronegócio regional.

Em 1997, Miriam ingressou em A TARDE, ampliando o raio de alcance das matérias acerca de região, não apenas reportando as conquistas, mas também cobrando soluções para os principais gargalos.

Assim como nas edições anteriores, a jornalista estará no evento junto a uma equipe de repórteres do grupo de comunicação, que acompanharão a feira, transmitindo entrevistas por meio dos veículos que formam o A TARDE.