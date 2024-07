Lula promete escancarar 'incompetência' de Bolsonaro em 2026

Lula critica "incompetência" de Bolsonaro - Foto: Reprodução | Youtube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 'prometeu', nesta quinta-feira, 27, escancarar a "incompetência" do antecessor Jair Bolsonaro (PL) no Palácio do Planalto, nas eleições de 2026.

Lula ainda afirmou que venceria Bolsonaro em um novo embate, caso o ex-presidente, atualmente inelegível, esteja apto para disputar o próximo pleito.

"Eu não me preocupo se ele [Bolsonaro] vai ser candidato ou não, eu não veto candidato adversário. Eu vou mostrar para ele [Bolsonaro] que quem está na Presidência só perde a eleição se for incompetente", disparou Lula, que ainda pontuou que pode ser candidato a um novo mandato, em eventual risco de vitória da extrema-direita.

"Eu não preciso ser o candidato em 2026, tem muita gente que pode ser candidato. Mas, se todos indicadores mostrarem que só eu posso derrotar a extrema-direita, eu posso ser candidato", completou, em entrevista à Rádio Itatiaia.