Lula recebe ex-jogador Petkovic em Brasília | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta quarta-feiral, 22, o ex-jogador sérvio de futebol, Dejan Petkovic, em Brasília. A primeira-dama Janja da Silva também esteve presente no encontro.

Petkovic, que construiu parte da carreira em clubes brasileiros, acompanhou o embaixador da Sérvia, Aleksandar Ristic, que entregou ao mandatário do Palácio do Planalto cartas credenciais de embaixadas de outros países com intenção de atuação no Brasil.

Nas redes sociais, Lula publicou uma foto do encontro e brincou com a presença do ex-atleta.

“Recebi o embaixador da Sérvia, Aleksandar Ristic, para apresentação de suas cartas credenciais. E de surpresa ele trouxe o sérvio mais brasileiro e famoso do nosso país”, escreveu Lula.

