Lula sobe o tom e diz que busca "pilantra" que subiu o preço do ovo

- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou na tarde desta sexta-feira, 14, o que apontou como um "aumento provocado" no preço do ovo nos mercados brasileiros.

A queixa do presidente vem após o ovo de galinha ter apresentado alta de 15,39% no preço médio no mês de fevereiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Não tem explicação para o ovo estar caro. Alguém está passando a mão e nós queremos saber quem é", afirmou o presidente durante cerimônia em Sorocoba (SP).

Lula afirmou ainda que a expectativa é ver uma redução no preço da carne nas próximas semanas e que o anúncio da senção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 saia até próxima semana.

"A verdade é que quem paga Imposto de Renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado da folha de pagamento dele, mas quem ganha muito às vezes nem paga", afirmou.