Lula vai se vacinar contra covid em abertura de campanha de vacinação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se vacinar contra a Covid-19 na abertura da campanha desta segunda-feira, 27. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a procura pela imunização, fazendo contraponto à gestão de Jair Bolsonaro (PL) que, por diversas vezes, negligenciou os efeitos nefastos da doença e deslegitimou a importância da vacinação.

A intenção do atual governo é mostrar a confiança na imunização, uma das bandeiras levantadas pelo então candidato petista durante sua campanha eleitoral. Lula afirmou que uma das prioridades de seu governo seria recuperar o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e ampliar a cobertura vacinal.

O Ministério da Saúde vai começar o cronograma do PNI 2023 com a vacinação contra a Covid-19 do grupo de risco. Está previsto também, antes da chegada do inverno, em abril, a intensificação da campanha em combate à influenza. A partir de maio, as ações terão foco na multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas.

Enquanto o ex-mandatário desincentivou a vacinação e colocou seu cartão de vacinação sob sigilo, o presidente Lula já é vacinado contra a Covid-19 e tomará mais uma dose de reforço, que passou a ser indicada para pessoas com mais de 60 anos.

Para as pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, será utilizada a vacina bivalente da Pfizer. Esse modelo é uma atualização do imunizante que utiliza a cepa original do Sars-CoV-2 e da variante Ômicron BA.1.