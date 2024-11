Lula x Bolsonaro: Veja quem "elegeu" mais prefeitos no 2º turno

Eleições municipais serviram para apontar os rumos para a disputa de Lula e Bolsonaro em 2026 - Foto: Rovena Rosa/EBC e Divulgacao

Candidatos apoiados diretamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tiveram melhor desempenho do que os apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sinalizando avanço da direita no Brasil nas eleições municipais 2024.

Se tratando de uma participação mais ou menos ativa, dez candidatos apoiados por Bolsonaro saíram vitoriosos nas urnas no útlimo domingo, 27. Lula ajudou a conduzir a vitória de outros seis candidatos eleitos.

Na aba bolsonarista, se destacam as vitórias de Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo e Sebastião Melo (MDB) em Porto Alegre, além de Marcio Correa (PL), que venceu a eleição em Anápolis-GO, Abilio Brunini (PL), em Cuiabá-MT e Lucas Sanches (PL) que ganhou a eleição em Guarulhos (SP). O ex-presidente também soma vitórias de aliados em cidades como Canoas-RS, Londrina-PR, Natal-RN, São José do Rio Preto-SP e em Sumaré-SP com Henrique do Paraíso (Republicanos).

Já oscandidatos apoiados pelo líder petista levaram a melhor em Fortaleza-CE, com Evandro Leitão (PT); Marcelo Oliveira (PT) em Mauá-SP; Caetano (PT), em Camaçari-BA; em Belo Horizonte-MG, com o atual prefeito Fuad Noman (PSD); em Niterói-RJ, com Rodrigo Neves (PDT) e com Fernando Marroni (PT) que saiu vitorioso na eleição em Pelotas-RS.

Capitais

Quando se trata de eleição nas capitais, o PL de Bolsonaro ganhou em 4 capitais, e o PT de Lula, em apenas 1, em Fortaleza (CE). Ao todo, 26 capitais estavam em disputa no domingo. Com os resultados do 2º turno, o PL ficou entre os partidos que mais conquistaram prefeituras nas principais cidades do país.