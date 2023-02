Malafaia chama Moraes de “ditador desgraçado da toga”

O pastor Silas Malafaia voltou a fazer ataques contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após a prisão de integrantes dos atos golpistas em Brasília, que aconteceu no dia de janeiro contra os Três Poderes. Nesta terça-feira, 14, o pastor pediu a divulgação de um material no qual chama Moraes de “ditador desgraçado da toga”.

“O ditador da toga, Alexandre de Moraes, mandou prender todo mundo e todo mundo foi levado para um ginásio, numa verdadeira operação pente-fino igual a Gestapo fez com os judeus no nazismo. Estão na Papuda: homens, mulheres e jovens, presos, inocentes, injustamente. Gente pensando em suicídio. Só tem acesso a advogados e à assistência religiosa, não a parentes”, alegou Malafaia.

Aos gritos, o pastor elevou o nível das críticas e em determinado momento disse que o ""ditador desgraçado da toga” foi contra a Constituição ao prender os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que participaram dos atos antidemocráticos.

O movimento feito por integrantes da ala bolsonarista ocorreu após a derrota do ex-presidente nas últimas eleições presidenciais, que terminou com a vitória do líder petista Lula.

