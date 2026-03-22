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INDISPOSIÇÃO

Marina Silva sofre mal-estar por calor durante a COP15 em Campo Grande

Marina apresentou episódios de enjoo e leve aumento na pressão arterial

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/03/2026 - 20:18 h

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Apesar do incidente, Marina foi liberada para discursar no evento
Apesar do incidente, Marina foi liberada para discursar no evento -

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sofreu uma indisposição na tarde deste domingo, 22, durante a sessão especial da COP15, realizada no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande.

De acordo com a assessoria da pasta, Marina apresentou episódios de enjoo e leve aumento na pressão arterial.

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O mal-estar foi atribuído às condições climáticas dentro do local, que registrava temperatura de 32ºC e ambiente abafado. A ministra recebeu atendimento inicial de uma equipe do SAMU e foi monitorada pelo corpo médico da Presidência da República.

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Apesar do incidente, ela foi liberada para discursar no evento, embora tenha sido poupada da foto oficial ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

Desfalques na comitiva

A ausência de Marina em parte do protocolo ocorre em um momento em que outra integrante do primeiro escalão também enfrenta problemas de saúde.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São Paulo, com quadro suspeito de infecção, o que a impediu de integrar a comitiva em Mato Grosso do Sul.

O presidente Lula deu continuidade à agenda da COP15 acompanhado pelos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), além de outras autoridades nacionais e internacionais.

Até o fechamento desta edição, o estado de saúde de Marina Silva era considerado estável e ela passava bem.

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COP15 mal-estar marina silva

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