Marina Silva sofre mal-estar por calor durante a COP15 em Campo Grande

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Apesar do incidente, Marina foi liberada para discursar no evento - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sofreu uma indisposição na tarde deste domingo, 22, durante a sessão especial da COP15, realizada no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande.

De acordo com a assessoria da pasta, Marina apresentou episódios de enjoo e leve aumento na pressão arterial.

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O mal-estar foi atribuído às condições climáticas dentro do local, que registrava temperatura de 32ºC e ambiente abafado. A ministra recebeu atendimento inicial de uma equipe do SAMU e foi monitorada pelo corpo médico da Presidência da República.

Apesar do incidente, ela foi liberada para discursar no evento, embora tenha sido poupada da foto oficial ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

Desfalques na comitiva

A ausência de Marina em parte do protocolo ocorre em um momento em que outra integrante do primeiro escalão também enfrenta problemas de saúde.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São Paulo, com quadro suspeito de infecção, o que a impediu de integrar a comitiva em Mato Grosso do Sul.

O presidente Lula deu continuidade à agenda da COP15 acompanhado pelos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), além de outras autoridades nacionais e internacionais.

Até o fechamento desta edição, o estado de saúde de Marina Silva era considerado estável e ela passava bem.