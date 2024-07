Médico, prefeito do PL é acusado de dopar mulher e realizar aborto

Erivelton Teixeira Neves (PL) e Lindomar da Silva Nascimento (PL) - Foto: Divulgação

O médico Erivelton Teixeira Neves (PL), que também é o atual prefeito do município de Carolina-MA, é acusado de dopar e realizar um aborto sem consentimento em sua amante, Rafaela Maria, dentro de um quarto de motel. O caso aconteceu em 2017 e veio à tona em abril de 2023 após denúncia da vítima.

Erivelton teve apoio do veredor Lindomar da Silva Nascimento (PL). Os dois vão a júri popular. Ainda cabe recurso da decisão.

De acordo com o g1, na época do crime, Lindomar trabalhava como motorista do prefeito. Na ação, o juiz da 2ª Vara de Augustinópolis, Alan Ide Ribeiro da Silva, concluiu que há indícios de participação dos dois no aborto ocorrido.

Na última quarta-feira, 19, uma decisão do juiz atesta que a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas em um inquérito policial de 2019.

A reportagem aponta ainda que a investigação da polícia possui entre as provas um exame Beta HCG que atesta a gravidez da vítima, além de depoimentos de testemunhas do caso.

"Choro de alívio"



Vítima do caso, Rafaela Maria, falou sobre a decisão que vai levar a júri popular os responsáveis pelo aborto sem consentimento. Em entrevista ao g1,

"Quando eu recebi a notícia que iríamos a júri popular eu simplesmente comecei a chorar, foi um choro de alívio que estava preso há 7 anos. [....] To confiante e com a certeza que esse crime não ficará impune", contou Rafaela.