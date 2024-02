Membros do PSOL falam sobre relação com Mudança do Garcia | A TARDE

O deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), reiterou a presença da esquerda durante o desfile na Mudança do Garcia, nesta segunda-feira, 12.

"São séculos de resistência do nosso povo. Esse aqui é um bairro do samba e o ritmo já nasceu como uma manifestação das ruas reprimida pelas elites. Enquanto manifestação cultural tem tudo a ver com religiões de matriz africana, com a capoeira, etc. A gente precisa encontrar força para mudar o país, e é muito importante que a esquerda mantenha as reivindicações", afirmou.

O ex-vereador, Marcos Mendes, que já foi candidato tanto a prefeito de Salvador, quanto ao governo da Bahia, pelo PSOL, ressaltou a candidatura de Kleber Rosa como a verdadeira "candidatura de esquerda".

"Essa é a candidatura que vai fazer a verdadeira discussão na cidade de Salvador, como a questão de habitação, saneamento, Saúde, Educação, bem como a questão crônica que é a do desemprego. Tenho conversado com companheiros e companheiras do PT e do PCdoB, que já declararam voto no PSOL", garantiu.

Mendes disse que a pretensão da sigla é aumentar a bancada na Câmara Municipal.

"Das pré-candidaturas a vereador, temos uma expectativa muito grande que a gente aumente para até no mínimo três parlamentares. Temos uma avenida muito grande para ser ocupada. Vamos chamar a base popular, os guetos, as periferias para que possamos discutir", finalizou.