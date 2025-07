Mesmo vomitando e com soluços, Bolsonaro ignora médicos e viaja

Jair Bolsonaro - Foto: EVARISTO SA / AFP

Jair Bolsonaro (PL) ignorou orientações médicas para reduzir a agenda e viajou, na manhã desta quinta-feira, a Belo Horizonte, onde cumpre três compromissos políticos.

A viagem foi confirmada na última terça pelo próprio Bolsonaro em conversa com o presidente do PL de Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio.

A visita a Minas Gerais ocorre um dia após ele admitir que ainda sofre de crise de soluços. A revelação foi feita ontem durante entrevista de Bolsonaro à Rádio AuriVerde.

Os encontros com políticos também vão contra a prescrição médica. A orientação era de descanso durante toda a semana para o ex-presidente poder participar da manifestação no domingo em São Paulo.

Mal-estar

As crises de soluços são o motivo do mal-estar de Bolsonaro. Conforme relatos do próprio ex-presidente, ele chega a vomitar dez vezes por dia. A situação obrigou ele a interromper uma viagem a Goiás no feriadão de Corpus Christi.

No último sábado, ele foi submetido a exames e seu médico, Cláudio Birolini, afirmou que os resultados foram positivos e que não existem problemas resultantes da cirurgia feita em abril.

Birolini afirmou que os soluços são consequência da forma como Bolsonaro faz as refeições. O médico declarou que o ex-presidente precisa mastigar melhor o alimento e comer mais devagar.

Agenda em BH

O presidente do partido no estado, Domingos Sávio, disse que preparou uma "agenda leve" para Bolsonaro por conta da sua condição.

O ex-presidente deve aproveitar a viagem para falar de apoios nas eleições de 2026 e retornar a Brasília no começo da noite. “Ele aceitou [a viagem], mas ainda está convalescente, se recuperando de problemas de saúde”, disse Domingos Sávio.