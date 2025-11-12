Michelle candidata? PL mexe no tabuleiro após lançar Bia Kicis ao Senado

Michelle Bolsonaro e Bia Kicis - Foto: Zack Stencil | PL

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) lançou na terça-feira, 11, a pré-candidatura ao Senado. A parlamentar disse que seu projeto para 2026 é esse e que a decisão está tomada. “Isso só foi possível porque tenho o apoio da Michelle [Bolsonaro] e do meu partido”, afirmou Bia em evento no Ascade (Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados).

O evento contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Rogério Marinho (PL-RN), Marcelo Queiroga (PL-PB) e Izalci Lucas (PL-DF), do deputado federal Alberto Fraga (PL-DF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também participou, assim como os deputados distritais do PL, Roosevelt Villela Joaquim Roriz Neto e Thiago Manzoni.

O cenário indica que Michelle Bolsonaro deverá integrar uma chapa na disputa presidencial, como candidata ou vice. Segundo o Correio Braziliense, o PL está alinhado com o governo Ibaneis Rocha (MDB), pré-candidato ao Senado e Celina Leão (PP), no páreo para o Palácio do Buriti.

Dessa forma, não há espaço para duas candidaturas ao Senado pelo PL, embora o nome de Michelle seja sempre ventilado para o cargo.

Na ocasião, Michelle fez um longo discurso, defendendo a vitória do bolsonarista. “Precisamos eleger em 2026 um Congresso forte, um Congresso renovado”, disse. Na sequência, Michelle puxou um coro: “Bia senadora!”.

A ex-primeira-dama seguiu: “Estamos aqui para dizer que a mulher decide e define uma eleição. Vamos trabalhar para eleger Bia Kicis senadora do Distrito Federal”.

Bia Kicis está no segundo mandato como deputada federal. Ela foi a mais votada no DF, com 214.333 votos, em 2022. É uma das aliadas mais leais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e uma das mais críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).