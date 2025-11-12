Menu
POLÍTICA
2026

Michelle candidata? PL mexe no tabuleiro após lançar Bia Kicis ao Senado

Nome de Michelle vem sendo ventilado para integrar uma chapa na disputa presidencial

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/11/2025 - 7:32 h
Michelle Bolsonaro e Bia Kicis
Michelle Bolsonaro e Bia Kicis -

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) lançou na terça-feira, 11, a pré-candidatura ao Senado. A parlamentar disse que seu projeto para 2026 é esse e que a decisão está tomada. “Isso só foi possível porque tenho o apoio da Michelle [Bolsonaro] e do meu partido”, afirmou Bia em evento no Ascade (Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados).

O evento contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Rogério Marinho (PL-RN), Marcelo Queiroga (PL-PB) e Izalci Lucas (PL-DF), do deputado federal Alberto Fraga (PL-DF).

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também participou, assim como os deputados distritais do PL, Roosevelt Villela Joaquim Roriz Neto e Thiago Manzoni.

O cenário indica que Michelle Bolsonaro deverá integrar uma chapa na disputa presidencial, como candidata ou vice. Segundo o Correio Braziliense, o PL está alinhado com o governo Ibaneis Rocha (MDB), pré-candidato ao Senado e Celina Leão (PP), no páreo para o Palácio do Buriti.

Dessa forma, não há espaço para duas candidaturas ao Senado pelo PL, embora o nome de Michelle seja sempre ventilado para o cargo.

Na ocasião, Michelle fez um longo discurso, defendendo a vitória do bolsonarista. “Precisamos eleger em 2026 um Congresso forte, um Congresso renovado”, disse. Na sequência, Michelle puxou um coro: “Bia senadora!”.

A ex-primeira-dama seguiu: “Estamos aqui para dizer que a mulher decide e define uma eleição. Vamos trabalhar para eleger Bia Kicis senadora do Distrito Federal”.

Bia Kicis está no segundo mandato como deputada federal. Ela foi a mais votada no DF, com 214.333 votos, em 2022. É uma das aliadas mais leais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e uma das mais críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

