Ministérios da Defesa e Fazenda incluem militares no corte de gastos

Defesa e Fazenda chegam a acordo para incluir militares em corte de gastos - Foto: Divulgação | Exército Brasileiro

Os ministérios da Fazenda e da Defesa chegaram a um acordo para incluir as Forças Armadas no plano corte de gastos. Entre as medidas, está a mudança na idade mínima para passagem à reserva e também no pagamento de pensões para familiares.

Segundo envolvidos nas negociações, as áreas técnicas das duas pastas têm nova reunião prevista nesta quinta-feira, 21, com o objetivo de ajustar detalhes e definir as regras de transição.

O texto propõe o fim do benefício pago a familiares de militares expulsos das Forças Armadas, prática conhecida como “morte ficta”. Além disso, a proposta prevê que a passagem para a reserva remunerada deve aumentar a idade mínima de 50 para 55 anos, ponto que está em debate para criação de uma regra de transição.

Outra mudanaça em estudo é o fim do pagamento de pensão para parentes como pais e irmãos (beneficiários em segunda ordem) depois de já concedido o benefício para cônjuge e filhos (beneficiários em primeira ordem).

Segundo a CNN, as novas rodadas de reuniões devem definir como as mudanças serão feitas, o que inclui a alterações na legislação.