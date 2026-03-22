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POLÍTICA

Ministra Sônia Guajajara é internada em UTI para tratar infecção

Líder da pasta dos Povos Indígenas apresentou quadro de febre e mal-estar; quadro clínico é estável, segundo boletim médico

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/03/2026 - 17:45 h

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Sônia disse que vai deixar cargo de auxiliar direta da Presidência para buscar reeleição à Câmara dos Deputados
Sônia disse que vai deixar cargo de auxiliar direta da Presidência para buscar reeleição à Câmara dos Deputados -

A deputada federal licenciada e ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, para investigar um quadro infeccioso.

A internação ocorreu após a ministra apresentar sintomas como febre alta, dores abdominais e mal-estar generalizado.

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De acordo com nota oficial publicada em suas redes sociais, a evolução clínica de Guajajara é considerada favorável.

“Desde a internação no hospital, houve melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais específicos”, informou a assessoria. A equipe médica do Hospital das Clínicas da USP segue monitorando a ministra, mas ainda não há previsão de alta.

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Transição na pasta

O problema de saúde surge em meio ao anúncio de mudanças no primeiro escalonamento do Governo Lula . Na última sexta-feira, 20, Sônia comunicou que vai deixar a carga de auxiliar direto da Presidência para buscar a reeleição à Câmara dos Deputados por São Paulo.

O cronograma de desincompatibilização prevê que o ministro permaneça à frente da pasta até o dia 30 de março. Com sua saída, o secretário-executivo do ministério, Eloy Terena, deverá assumir o comando da gestão. T

erena, que é advogada e uma das principais vozes jurídicas do movimento indígena no país, já atua como o "número dois" da pasta desde a sua criação.

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