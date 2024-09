Ministro de Lula admite possível retorno do horário de verão

Ministro de Minas e Energia afirma que horário de verão pode ser novamente adotado - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), admitiu, nesta segunda-feira, 16, o possível retorno do horário de verão, extinto em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Silveira, a medida para racionamento de energia, diante da maior crise hídrica nos últimos 93 anos. O ministro argumentou que o horário de verão é um instrumento para movimentar a economia e o comércio.

“O horário de verão costuma aquecer muito algumas áreas do comércio, turismo, bares e restaurantes. Nós estamos vivendo um momento muito bom para a economia brasileira com a inflação baixa, menor taxa de desemprego formal da história, o Brasil cresce muito rápido. Então, nós vamos avaliar o contexto e é muito provável que a gente proponha o horário de verão ao governo para uma decisão final”, disse o ministro, durante entrevista à Rádio Itatiaia.

Alexandre Silveira ainda teceu críticas ao governo Bolsonaro por ter acabado com o horário de verão sem um parecer técnico.

“A irresponsabilidade do governo anterior, o presidente que não governava o Brasil, que não discutia políticas públicas fez com que a gente acabasse com o horário de verão sem uma análise técnica do setor elétrico”, disparou.