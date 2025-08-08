Ministros do STJ marcam presença em evento de sustentabilidade em Salvador

Ministros do STJ marcam presença em evento em Salvador - Foto: Divulgação

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins e Reynaldo Soares da Fonseca confirmaram a vinda para Salvador para participarem do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece nos dias 11 e 12 de setembro.

A presença dos ministros será para um debate sobre o papel do Judiciário na promoção do desenvolvimento sustentável e na consolidação de uma agenda verde no Brasil.

O evento é tratado como um dos mais relevantes quando se trata na junção entre direito, sustentabilidade e inovação, reunindo autoridades, juristas, empresários e acadêmicos para discutir desafios e oportunidades climáticas no Brasil.

As inscrições para o evento estão abertas e devem ser feitas por meio do site oficial.

Entenda quem são os ministros

Humberto Martins é atual presidente da Terceira Turma do STJ com uma longa trajetória na magistratura e no meio jurídico.

Sua carreira institucional inclui a presidência da OAB Seccional de Alagoas, desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e, desde 2006, atua como ministro do STJ.

No tribunal, exerceu funções de destaque como Presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, Corregedor Nacional de Justiça, Ouvidor, Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Sálvio de Figueiredo Teixeira (ENFAM) e Corregedor-Geral da Justiça Federal.

Além da atuação no judiciário, Humberto Martins é um nome ativo no meio acadêmico e institucional, proferindo palestras em todo o país e contribuindo com artigos jurídicos.

Ministro do STJ Humberto Martins confirmado no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade | Foto: Divulgação

Já o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, também do STJ, é doutor Direito Constitucional pela Faculdade Autônoma de São Paulo (FADISP), com pesquisa realizada na Universidade de Siena-Itália, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos – Ius Gentium Conimbrigae / Centro de Direitos Humanos (IGC) – Universidade de Coimbra, em Portugal.

Ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca confirmado no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade | Foto: Divulgação

Sobre o evento

O 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia. O evento contará com conferências magnas, painéis temáticos e mesas redondas, discutindo temas como ESG, direito climático, energia, licenciamento ambiental, saneamento básico, cidades sustentáveis e regulação para a transição ecológica.