Moraes diz que presos pelo 8/01 confessaram plano para matar ministros

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, disse que os presos por tentar explodir uma bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro de 2022, confessaram que fizeram reconhecimento do STF para “verificar ângulo para, caso fosse necessário, assassinar os ministros do Supremo Tribunal Federal”.

Em seu voto a favor da condenação, Moraes fez um histórico da escalada de violência desde o segundo turno das eleições, em outubro de 2022. O ministro lembrou do quebra-quebra no centro de Brasília durante a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 12 de dezembro.

George Washington de Oliveira e Alan Diego dos Santos Rodrigues foram presos e condenados pela 8ª Vara Criminal de Brasília pela tentativa de atentado à bomba.

No julgamento desta quarta-feira,13, Moraes disse que os autores do crime foram identificados, presos e confessaram que queriam explodir o caminhão-tanque próximo do aeroporto. “Confessaram que iam explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto. Se não tivesse ocorrido um erro na montagem do dispositivo, aquilo teria matado centenas e centenas de pessoas que estavam no aeroporto, porque iria explodir combustível ao lado”, pontuou.