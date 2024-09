Moraes toma decisão sobre redes sociais de Luciano Hang

Hang voltou a ter acesso às redes sociais - Foto: Marcos Corrêa | PR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a liberação das redes sociais do empresário Luciano Hang, conhecido popularmente como 'Velho da Havan', após dois anos de bloqueio.

Hang, assim como o dono do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, teve suas redes suspensas após práticas de incentivo a uma ruptura democrática, alvo de investigação na Corte. A decisão prevê que ambos não podem repetir a postura no X, TikTok, Youtube e Facebook.

"No atual momento da investigação, não há necessidade da manutenção dos bloqueios dos diversos perfis de Luciano Hang e José Koury nas redes sociais”, pontuou o ministro do Supremo.

“Eles deverão, entretanto, permanecer cumprindo as medidas cautelares impostas, inclusive com a possibilidade de posterior responsabilização pecuniária no caso de reiterar nas mesmas práticas ilícitas", afirmou.