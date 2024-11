Moraes vota a favor de manter prisão de Domingos Brazão

Domingos Brazão presta depoimento ao STF - Foto: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor da manutenção da prisão preventiva do agora ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco.

Durante o julgamento, o magistrado defendeu a manutenção da prisão preventiva de Brazão, sob justificativa da gravidade das acusações contra ele e o risco de interferência nas investigações do caso.

Leia mais

>> Ronnie e Élcio são condenados por assassinar Marielle e Anderson

>> Com frieza, Ronnie Lessa detalha dia do assassinato de Marielle Franco

>> Caso Marielle: Domingos Brazão diz que Ronnie Lessa queria incriminá-lo

Durante o voto, Moraes ainda defendeu a prisão do homem como essencial para assegurar a integridade das apurações e garantir que todas as evidências possam ser analisadas sem possíveis influências externas.

Os irmãos Brazão, Rivaldo e major Ronald foram denunciados por homicídio qualificado contra Marielle e Anderson, além de tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu. Os Brazão também foram denunciados por organização criminosa junto com Fonseca, conhecido como Peixe.