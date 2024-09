Morre conselheiro do TCE, Pedro Lino, aos 73 anos

Pedro Lino tinha 73 anos - Foto: Divulgação | TCE

Morreu neste domingo, 15, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), Pedro Lino. Ele tinha 73 anos.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou a morte. Em publicação nas redes sociais, ele agradeceu pelos serviços prestados por Pedro Lino durante o período em que foi conselheiro do TCE, cargo que assumiu em 1999. O governador ainda prestou condolências aos familiares e amigos.

Pedro Lino era bacharel em Direito e mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nascido em 1950, ele ficou por 25 anos no TCE.

“Somos gratos por sua dedicação e pelos serviços prestados para o desenvolvimento do nosso estado. Minhas sinceras condolências à família ele aos amigos”, escreveu Jerônimo.

TCE lamenta morte de Pedro Lino

Em nota, o Tribunal de Contas do Estado (TCE), na pessoa do presidente Marcus Presídio, lamentou a morte de Pedro Lino, e destacou a carreira do conselheiro, que chegou a ser relator das contas do Executivo estadual em 2000, 2008 e 2017.

A cerimônia de cremação acontecerá às 11h desta segunda-feira, 15, na capela C, no Jardim da Saudade.