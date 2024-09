Morre Maria do Carmo Alves, 1ª senadora eleita por Sergipe

Maria do Carmo foi casada com o ex-governador João Alves, que morreu em novembro de 2020 - Foto: Beto Barata/Agência Senado

Morreu na noite deste sábado, 31, a ex-senadora Maria do Carmo Alves, aos 83 anos, em Aracaju (SE). Ela estava internada para tratamento de um câncer no pâncreas com metástases hepáticas.

Maria do Carmo foi casada com o ex-governador João Alves, que morreu em novembro de 2020. Ela, que foi a primeira mulher eleita senadora por Sergipe, deixa três filhos e netos. O governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju decretaram luto oficial de três dias.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, declarou luto oficial de três dias. “Sua atuação política foi marcada por sensibilidade social e preocupação com a defesa dos menos favorecidos. Sempre atuou na defesa dos nteresses do seu estado e da região Nordeste", declarou.



"A morte da senadora Maria do Carmo entristece a todos que tiveram a honra de conviver com uma mulher de grande força política e capacidade de diálogo”, completou.