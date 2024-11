Morre o pai do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

Morte do homem de 81 anos foi motivada por causas naturais, - Foto: Edilson Pacheco | Agência Senado

Helio Costa Pacheco, pai do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), morreu na madrugada desta sexta-feira, 18, em Belo Horizonte. A morte do homem de 81 anos foi motivada por causas naturais, segundo informou a equipe do chefe do Congresso.

“O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participa da sessão de encerramento da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), marcada para esta sexta-feira (8), em razão do falecimento de seu pai, o senhor Helio Cota Pacheco, ocorrido nesta madrugada, em Belo Horizonte”, diz a assessoria.

Nesta sexta-feira, 8, o pessedista participaria do encerramento da 10ª cúpula de Presidente dos Parlamentares do G20 (P20). A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que comunicou a ausência do mineiro.