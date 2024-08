Morre Waldemar Zveiter, jurista e ministro aposentado do STJ

A causa da morte de Waldemar Zveite não foi divulgada - Foto: Reprodução

O jurista e ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Waldemar Zveite, morreu neste sábado, 3, aos 92 anos. A morte foi confirmada pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio (Amaerj).

A causa da morte não foi divulgada. O velório será neste domingo, 4, às 12h, no Cemitério Israelita do Caju, na Zona Portuária. O sepultamento ocorrerá às 13h.



O magistrado foi também presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ) e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Ele era pai do desembargador Luiz Zveiter, atual decano do TJRJ, e do ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ, Sergio Zveiter.

Em nota, o Conselho Federal da OAB lamentou a morte de Waldemar. De acordo com Beto Simonetti, presidente do órgão, o ministro do STJ "contribuiu imensamente para o sistema judicial brasileiro e fez um trabalho exemplar".

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, afirmou que "hoje é um dia muito triste para advocacia do Rio". Ele lembrou também que Waldemar "representou a advocacia no Quinto Constitucional do TJRJ". "Esta é uma perda irreparável para a advocacia e para o estado do Rio”, lamentou.

Também em nota, o TJRJ lamentou a morte e destacou que Waldemar foi "autor de numerosos pareceres, votos e estudos doutrinários publicados em repertórios especializados".