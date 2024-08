Adélia Pinheiro é oficializada candidata a prefeita de Ilhéus

Adélia Pinheiro concorre pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e tem apoio de mais cinco partidos - Foto: Divulgação

A médica e professora Adélia Pinheiro (PT), ex-secretária estadual de Ciência e Tecnologia, da Saúde e da Educação, foi oficializada na noite desta sexta-feira, 2, como candidata à prefeitura de Ilhéus. A convenção da federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, foi realizada na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), com a presença do senador Jaques Wagner (PT-BA).

Também foi oficializado o nome do candidato a vice-prefeito: o vereador Augusto Cardoso, mais conhecido como Augustão (PDT), que já foi filiado ao PT, mas deixou a legenda para tentar viabilizar sua candidatura a prefeito. Sem apoio para encabeçar uma chapa, o parlamentar alinhou um acordo com Adélia, compondo assim a mesma aliança.

Em um momento de emoção, Adélia lembrou da professora Carmelita, que chegou a ser candidata a prefeita de Ilhéus pelo PT nos anos de 2012 e 2016, mas que acabou falecendo em novembro do ano passado.

VEJA MAIS:

>> Jerônimo desapropria área para ampliar Aeroporto de Feira de Santana

>> Terceira no subsolo, Estação Campo Grande será a mais funda do metrô

>> Orlandinho oficializa candidatura à Prefeitura de Cruz das Almas

Em um momento de emoção, Adélia lembrou da professora Carmelita, que chegou a ser candidata a prefeita de Ilhéus pelo PT nos anos de 2012 e 2016, mas que acabou falecendo em novembro do ano passado.

“Eu tenho certeza que ela, no brilho, na estrela no céu, ela está cuidando de mim, ela está cuidando de nós, ela está cuidando de Ilhéus”, comentou a candidata petista.

Adelia e seu vice Augustão | Foto: Daniel Ribeiro

Jaques Wagner aproveitou para exaltar Ilhéus e suas forças econômica e cultural, lembrando do escritor Jorge Amado, ilheense que levou o nome da cidade para todo o mundo.

“Ilhéus é, de certa forma, a alma da Bahia. O cacau de Ilhéus e região já sustentou a Bahia durante muito tempo”, discursou.

“O cacau e a história de vocês já fizeram Jorge Amado fazer livros que rodaram o mundo inteiro. Por isso, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês para defender a candidatura da primeira mulher prefeita de Ilhéus, a nossa querida Adélia”, acrescentou o líder do governo Lula no Senado Federal.

A convenção de Adélia teve as presenças ainda do deputado federal Josias Gomes (PT), do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), do vice-prefeito Bebeto Galvão (PSB), dos secretários estaduais Bruno Monteiro (Cultura), Rowenna Brito (Educação) e Roberta Santana (Saúde), do presidente no PT na Bahia, Éden Valadares, além dos presidentes dos partidos aliados e de outras lideranças e autoridades locais e estaduais.

A coalização partidária que sustenta a candidatura de Adélia é formada por PT, PCdoB, PV, PDT, PSB, PSOL, Rede Sustentabilidade e Mobiliza.