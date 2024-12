Morro do Chapéu amplia rede hoteleira para receber amantes de vinhos

Juliana Araújo (PDT), prefeita de Morro do Chapéu - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

Conhecido por produzir vinhos premiados, Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, aposta no enoturismo - atividade turística baseada na viagem motivada pela apreciação de vinho e visita a vinícolas - como um novo vetor de desenvolvimento econômico. Para isso, o município vem preparando sua estrutura para receber os amantes da bebida.

Leia também

>> Prefeita de Morro do Chapéu fala em evolução no segundo mandato

>> Morro do Chapéu ganha título de Capital do Vinho da Chapada Diamantina

>>



Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, nesta quarta-feira, 11, a prefeita Juliana Araújo (PDT) informou que em breve a cidade vai ampliar a oferta de vagas na rede hoteleira do município, graças a uma parceria de sua gestão e empresários do setor.

“Nós temos pouco mais de 400 leitos e não temos ainda hotéis de classe AA, mas já estamos resolvendo isso. Uma das vinícolas está fazendo 10 chalés, onde os hóspedes vão dormir praticamente dentro de uma barrica de vinho”, disse a prefeita.

“A gente tem um hotel que está sendo reformado e em 2025 ele estará pronto para receber novos hóspedes. Temos outro hotel que deve ser construído no caminho dos vinhos que dá para um lugar turístico que é chamado de Morrão. Esse probleminha da hospedagem está se encaminhando para resolver”, anunciou a gestora.

Rota do Vinho

A Rota do Vinho, iniciativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), visa estruturar e promover o turismo nas vinícolas dos municípios de Mucugê e Morro do Chapéu, destacando a qualidade dos vinhos locais e proporcionando aos visitantes uma experiência única, que inclui desde o contato com o cultivo das uvas até a degustação de vinhos premiados nacional e internacionalmente. As vinícolas UVVA, em Mucugê, e Vaz, Santa Maria, Reconvexo e Sertânia, em Morro do Chapéu, estão nesta rota.

Morro do Chapéu é oficialmente a capital do vinho da Chapada Diamantina, graças à Lei 14.683, sancionada pelo Governo da Bahia no início deste ano. O projeto, de autoria do deputado Pedro Tavares (União Brasil), foi aprovado em dezembro do ano passado pela Assembleia Legislativa (ALBA).