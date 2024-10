Prefeita de Morro do Chapéu fala em evolução no segundo mandato

Juliana Araújo (PDT) prefeita reeleita em Morro do Chapéu - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

Eleita com 70,28% dos votos em Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, a atual prefeita Juliana Araújo (PDT) não vai ter tempo para respirar, uma vez que no próximo dia 1 de janeiro de 2025 o ciclo se renova para mais uma gestão. Agradecida pelo reconhecimento da população, Juliana diz que o caminho é não retroceder.

"É um resultado do reconhecimento do nosso trabalho e da confiança das pessoas nas nossas propostas para que Morro do Chapéu siga no caminho certo, sem retroceder. Ainda temos muitas realizações que apresentamos no nosso plano de governo. Queremos continuar melhorando a qualidade da nossa Educação, requalificando e construindo novas escolas, oferecendo materiais pedagógicos de qualidade e melhorando as condições de ensino e aprendizagem. Acredito que a Educação seja a maior ferramenta de inclusão e transformação social e é por meio dela que nossos jovens e crianças vão construir um futuro melhor", afirmou.

Outros segmentos também foram citados como foco na próxima gestão.

"Na Saúde, queremos seguir ofertando mais serviços e melhorando as condições das nossas unidades. Na infraestrutura, vamos requalificar mais vias, levando mais calçamento e pavimentação e resolvendo problemas históricos de drenagem. Vamos seguir também apostando no turismo, que considero um grande potencial de Morro do Chapéu", destacou.

Mesmo não sendo da base governista, Juliana Araújo fala em diálogo com a gestão de Jerônimo Rodrigues (PT).

"Da minha parte, o diálogo institucional vai ser sempre no mais alto nível visando o desenvolvimento de Morro do Chapéu. A disputa política já acabou, o palanque foi desarmado e estarei totalmente à disposição para dialogar do ponto de vista institucional", prometeu.



Feliz com o resultado nas urnas, a prefeita diz se orgulhar por ter tido o reconhecimento da população de Morro do Chapéu.

"Minha responsabilidade aumenta, já que a votação expressiva que tivemos mostra a confiança das pessoas no nosso projeto. Sei muito bem que precisamos trabalhar ainda mais para não decepcionar as pessoas e promover ainda mais desenvolvimento para Morro do Chapéu. Infelizmente, aqui, a oposição teve uma postura antidemocrática ao promover ataques pessoais contra mim, que foram inclusive apontados pela Justiça Eleitoral, que reconheceu que eu fui vítima de violência de gênero na campanha", relembrou.



Com o caixa em dia, a ideia é de uma segunda gestão mais produtiva.

"A Prefeitura está com as contas em dia. Estamos com a casa arrumada e temos condições de fazer ainda mais entregas, principalmente para as pessoas que mais precisam. Podem ter certeza que eu farei um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro", finalizou.