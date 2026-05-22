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MPBA pede suspensão de pagamentos a artistas do São João de Poções

Segundo o Ministério Público, houve aumento acima do normal nos valores para contratações de artistas

Redação
Por Redação
Prefeitura de Poções pode ser obrigada a suspender pagamentos de artistas.
Prefeitura de Poções pode ser obrigada a suspender pagamentos de artistas. - Foto: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MPBA) ajuizou na quinta-feira, 21, representação perante o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para que a Prefeitura de Poções não realize integralmente pagamentos às atrações artísticas contratadas para os festejos juninos de 2026 com valores superiores à média das contratações dos mesmos artistas nos festejos juninos de 2025.

“Foram identificados indícios de majoração significativa em valores de contratos artísticos quando comparados às médias praticadas em 2025, mesmo após atualização monetária pelo IPCA”, afirmou o promotor de Justiça Ruano Leite, autor da representação.

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Segundo o promotor de Justiça, com base nos dados disponíveis no Painel de Transparência dos Festejos Juninos, houve aumento nos valores previstos para contratações de artistas como William Sanfona, Netto Brito e Limão Com Mel. No caso do artista Netto Brito, a contratação foi estimada em valor R$ 42.756,25 superior à média corrigida do mesmo período de 2025.

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Além da medida cautelar, o MPBA solicitou que todos os contratos de inexigibilidade firmados para os festejos de 2026 sejam apresentados ao Tribunal de Contas para auditoria. “Não foi possível verificar a conformidade dos preços dos demais contratos com artistas pois o município não encaminhou ao Ministério Público todos os procedimentos de contratação direta”, ressaltou o promotor de Justiça.

Ele complementou ainda que o município foi orientado, desde março deste ano, a observar os parâmetros previstos na Nota Técnica Conjunta nº 01/2026, elaborada pelo MPBA, Tribunais de Contas e Ministério Público de Contas, que estabelece critérios de razoabilidade e economicidade para contratação de artistas durante os festejos juninos.

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Tags

Ministério Público da Bahia poções São João tribunal de contas dos municípios

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