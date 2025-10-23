Prefeitos de Poções e Encruzilhada são alvos da PF na Bahia

Prefeita de Poções, Dona Nilda, e o prefeito de Encruzilhada, Dr Pedrinho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com o objetivo de apurar desvios de recursos públicos em municípios baianos, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram uma operação nesta quinta-feira, 23. As ações acontecem em Vitória da Conquista, Poções, Encruzilhada e Barreiras.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Os mandados estão sendo cumpridos em empresas, residências de empresários e de agentes públicos. Para a operação estão nas ruas 68 policiais federais e 13 auditores da CGU.

Entre os alvos estão:

o prefeito de Encruzilhada, Dr Pedrinho (PCdoB);

a prefeita de Poções, Dona Nilda (PCdoB);

o chefe de gabinete da prefeitura de Poções.

Segundo a PF, as investigações apontam irregularidades graves em contratos de terceirização de mão de obra financiados com recursos do FUNDEB, SUS e FNAS, incluindo ausência de estudos técnicos, pesquisa de preços inadequada, majoração indevida de valores contratuais e prestação fictícia de serviços. O prejuízo estimado ao erário ultrapassa R$ 12 milhões.

Ainda de acordo com a PF, há uma estrutura criminosa organizada, com atuação em diversos municípios baianos, que utilizava empresas de fachada, familiares como intermediários financeiros, movimentações bancárias atípicas e ocultação patrimonial para viabilizar os desvios e a lavagem de dinheiro.



Dentre os crimes investigados estão organização criminosa, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e crimes contra a legislação trabalhista, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

