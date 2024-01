MPF-DF abre novo inquérito para investigar rachadinhas de Janones | A TARDE

O Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF-DF) abriu novo inquérito para investigar o deputado federal André Janones (Avante-MG) por suposto esquema de rachadinha em seu gabinete.

O órgão deve apurar se houve improbidade administrativa por parte do deputado. A representação foi oferecida pelo ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol. Segundo informações do Metrópoles, o MPF-DF decidiu converter a notícia de fato em inquérito civil público após a representação que teve como base reportagem do colunista Paulo Cappelli.

Em novembro de 2023, áudios divulgados pela coluna mostraram Janones cobrando parte do salário de assessores para “reconstruir patrimônio” após gastos com campanha eleitoral. E, também, pedindo parte das remunerações com o objetivo de fazer caixa para futuras campanhas de seu grupo político.

Este é o segundo inquérito aberto para investigar o parlamentar. Em dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux decidiu atender a um pedido da Procuradoria-Geral da República e instaurou o primeiro inquérito para investigar a prática de rachadinha no gabinete do deputado André Janones.