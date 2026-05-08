ATAQUE
MPF exige ação imediata após atentado contra ambientalistas na Chapada
Órgão pede rigor na investigação de ataque em Itaetê e urgência na criação de unidade de conservação
O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofícios a órgãos estaduais e federais cobrando medidas urgentes após um atentado violento contra ambientalistas na Serra da Chapadinha, em Itaetê, na Chapada Diamantina.
O ataque, ocorrido na semana passada, reacendeu o alerta sobre conflitos fundiários e ambientais na região.
Entre as providências exigidas estão a proteção imediata das vítimas, a investigação para identificar executores e mandantes, e a criação de uma unidade de conservação de proteção integral na área.
Ataque
Na madrugada de 1º de maio, um grupo de sete homens mascarados e armados invadiu a Pousada Toca do Lobo, um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Um casal de ambientalistas foi rendido e mantido sob mira de armas por duas horas.
Os criminosos destruíram sistemas de energia solar, computadores e equipamentos de monitoramento. Segundo o relato das vítimas, os invasores afirmaram que o trabalho de preservação estaria "atrapalhando o progresso" e impedindo a entrada de mineradoras na Serra.
"O atentado representa uma grave ameaça ao direito coletivo ao meio ambiente equilibrado", afirmou o procurador da República Ramiro Rockenbach.
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Pressão
O MPF estabeleceu um prazo de 15 dias para que o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o ICMBio e o Ministério dos Direitos Humanos apresentem relatórios de providências.
Às autoridades da Bahia, o órgão solicitou "prioridade e rigor técnico" para evitar que novos episódios de violência ocorram.
As principais frentes de ação solicitadas são:
- presença física do ICMBio e MMA no posto avançado para garantir a continuidade das pesquisas.
- segurança: Implementação de planos de proteção para ambientalistas e comunidades tradicionais (camponeses e guardiães da floresta).
- aceleração do processo para transformar os 14 mil hectares da Serra da Chapadinha em unidade de proteção integral.
Ecossistema em risco
A Serra da Chapadinha é considerada uma "paisagem de exceção" e peça-chave para a segurança hídrica da região, sendo responsável pela recarga da sub-bacia do Rio Una.
Em agosto de 2023, o MPF já havia recomendado ao Governo da Bahia a suspensão de qualquer licenciamento minerário ou supressão vegetal na área sem consulta prévia às comunidades locais. O novo documento reforça que a preservação definitiva é a única forma de garantir a integridade física de quem defende o território e a manutenção da biodiversidade endêmica da Mata Atlântica.
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