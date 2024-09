MST não vai mais participar do desfile oficial do 7 de Setembro

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) não participará mais do desfile oficial do Dia da Independência, no 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios.

Integrantes do movimento estavam organizando a participação na data que marca a Independência. A ideia seria representar a sociedade civil. No entanto, militares e bolsonaristas ficaram descontentes com a informação.

A informação sobre a não participação do MST no 7 de Setembro foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) à Fórum.

"Inicialmente, foi cogitado convidar entidades da sociedade civil do Rio Grande do Sul envolvidas em ações solidárias do estado, mas, devido à dificuldade de logística, isso não se concretizou", disse a Secom para a publicação, em nota.