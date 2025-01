Múcio sinaliza saída e Alckmin pode assumir Ministério da Defesa

Múcio pode deixar governo Lula nos próximos dias - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Defesa, José Múcio, deve ter uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a sua permanência no governo, nos próximos dias. A expectativa é que ele deixe o cargo, que pode ser assumido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Leia mais

>> Lula e ministros devem se reunir para almoço nesta sexta

>> Após cinco dias internado, Lula recebe alta hospitalar em SP

>> Lula continua internado sob 'cuidado semi-intensivo', diz novo boletim

De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, Múcio teria sinalizado a Lula que sua missão na pasta já foi finalizada, e que por isso pode deixar o cargo.

Ainda segundo a publicação, Alckmin, que além de vice, é ministro da Indústria e Comércio, tem aparecido como principal opção para assumir a Defesa, ministério hoje considerado 'delicado'. A saída do ex-tucano para outra pasta ainda abriria espaço para a chegada do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD).

Pacheco é um dos nomes especulados para ocupar a Esplanada dos Ministérios a partir o próximo ano, em uma possível reforma ministerial.

Múcio está no governo desde o início, em 2023. Entre os principais desafios durante sua passagem pelo ministério, estão os desdobramentos da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023.