Mulher de Camilo Santana tem nome chancelado para vaga do TCE do Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE) aprovou a indicação da psicopedagoga Onélia Santana, esposo ministro da Educação, Camilo Santana, para ocupar uma vaga como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A indicação dela foi aprovada por 36 votos a 5, em votação secreta. Na quinta-feira, 12, a indicação havia sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia por 7 a 2, após a sabatina aos deputados do colegiado.

Onélia ocupará um cargo vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos, e terá remuneração mensal de R$ 39,7 mil. Não há data confirmada para a posse no Tribunal de Contas.

Esta não é a primeira vez que as mulheres do ministros de Lula (PT) são nomeadas a cadeira de conselheira em tribunais de contas. Além da esposa de Camilo, as mulheres dos ministros Renan Filho (Transportes), Waldez Góes (Integração Nacional), Rui Costa (Casa Civil) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Ela é secretária estadual de Proteção Social desde 2022. Foi nomeada para o cargo pela então governadora Izolda Cela (PDT) e mantida pelo atual governador, Elmano de Freitas (PT). Ambos são aliados de Camilo, que governou o Ceará de 2015 a 2022.