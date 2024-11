“Mundo é conservador”, dispara Lula em evento

Presidente Lula fala sobre onda conservadora - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o mundo vive um período de adesão às pautas conservadoras, o que inclui o Brasil.

A declaração, de acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo, ocorreu em um encontro com lideranças globais no G20. Lula teria reconhecido ainda a vitória da direita nas eleições municipais deste ano.

“O mundo é conservador. Quando você fala: ‘A direita ganhou as eleições agora este ano’ […] A direita sempre ganhou as eleições. Aqui no Brasil, a direita sempre ganhou as eleições. Eu sou a única alternação de poder que aconteceu nesse país. Porque sempre foi gente de cima que ganhou as eleições […] Eram todos gente da chamada classe dominante, da chamada elite política”, teria dito o presidente.

Lula venceu as eleições de 2022 após enfrentar Jair Bolsonaro (PL), considerado principal líder político de direita do país. Nas eleições municipais deste ano, entretanto, o PL do ex-presidente fez mais prefeitos que o PT.