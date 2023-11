Muniz ressalta enfraquecimento do comércio na Baixa dos Sapateiros | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), ressaltou o enfraquecimento do comércio na Baixa dos Sapateiros. Em conversa no A TARDE Cast, o vereador citou medidas que ele acredita que podem contribuir com a ascensão do local.

"Fico triste quando vejo uma Baixa dos Sapateiros daquele jeito degradado com nove lojas fechadas e uma meio aberta porque já está pensando em fechar. Aí as pessoas me falam que transporte público acabou com aquilo, mas existem várias formas de ajudar”, declarou.

Muniz declarou que caso fosse prefeito da capital baiana, iria encaminhar um projeto para a Câmara para que a empresa de serviço que se instale pagasse 2%. “Ai eu queria ver se abaixo de sapateiro não voltava a ser o que era antes”, disse, acrescentando que conversou com o prefeito Bruno Reis (União) sobre a proposta, mas ainda não obteve um retorno.

Muniz concluiu que “se der incentivo às pessoas, elas não se instalam, as empresas não se instalam”.



No programa de estreia do A TARDE Cast, no início do mês, o gestor municipal esteve presente e anunciou que enviará à CMS o projeto Renova Centro, que dispõe sobre a recuperação dos antigos casarões do Centro Histórico de Salvador.

O prefeito adiantou que o programa será de estímulo de investimentos ao Centro, com isenção de IPTU [Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana] por 10 anos.

Além disso, Bruno anunciou a liberação dos Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) de 5% para 2% de diversas atividades.

“Vamos dar isenção de todas as taxas: do ISS da obra, do alvará da obra. Vamos dar um CDI, que é um crédito tributário no valor de até 50% do investimento e da aquisição [do casarão]”, informou o prefeito.