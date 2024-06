Na China, Rui Costa divulga Novo PAC e ressalta parceria | A TARDE

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), apresentou, no Seminário Empresarial Brasil-China, nesta quarta-feira, 5, em Pequim, o Novo PAC, uma das linhas de frente do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, Rui, que acompanha o vice-presidente e ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), ressaltou a importância de manter a parceria com o país asiático, uma das maiores economia do mundo, para a garantia de investimentos e geração de emprego e renda.

“Celebramos 50 anos de relações entre Brasil e China aproveitando a oportunidade para divulgar o Novo PAC. Vamos fortalecer essa parceria para que possamos ter um crescente investimento de empresas chinesas no Brasil, gerando emprego e renda”, afirmou o ministro baiano.

O seminário, que acontece em solo chinês, reúne mais de 400 empresários das duas nações. Além de Rui e Alckimin, ainda estão presentes Márcio França (PSB), titular do Ministério da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Carlos Fávaro, da Agricultura; Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e Simone Tebet, do Planejamento.

