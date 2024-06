"Não contem com o governo", dispara Padilha sobre PL do Aborto

Padilha descarta apoio do governo - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), Alexandre Padilha (PT), descartou, nesta sexta-feira, 14, qualquer sinalização do Palácio do Planalto em apoio ao projeto que prevê a equiparação do aborto legal ao crime de homicídio, que tem sido discutido na Câmara dos Deputados.

Em coletiva, Padilha afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai manter a promessa da campanha de não atuar na alteração da legislação de aborto vigente no país.

“Não contem com o governo para mudar a legislação de aborto no país, ainda mais para mudar para um projeto que estabelece que a mulher estuprada vai ter uma pena duas vezes mais do que o estuprador. Não contem com o governo para essa barbaridade”, afirmou o ministro.

Mais cedo, durante a assinatura da ordem de serviço do VLT do Subúrbio, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), criticou a forma que o debate tem sido tratado.

"Eu acho que esse debate não pode ser encaminhado para a polarização política ou para circunstâncias ideológicas ou religiosas. Eu acho que o debate não deve ser feito nessas circunstâncias, porque haveremos de perder milhares de vidas de jovens que devem ser salvar. Eu acho que o debate não está no bom caminho e, sinceramente não é uma polarização com o governo", afirmou.