POLÍTICA
"Não faço contabilidade", diz Rui Costa sobre alianças com prefeitos para 2026
Ministro-chefe abre o jogo sobre chegada de nomes na base
Por Cássio Moreira
O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou, nesta quinta-feira, 6, que não tem feito "contabilidade" de prefeitos para o palanque político do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026. A declaração ocorreu em agenda na Cidade Baixa de Salvador.
Rui reforçou que o governo precisa "cuidar das pessoas", para que em seguida pense na atração dos gestores. Nos últimos meses, um grupo de prefeitos da oposição fez o movimento de 'portabilidade' política, migrando para a base de Jerônimo. A expectativa, segundo informações recentes obtidas pelo Portal A TARDE, é de que o petista chegue no próximo ano reunindo um número maior de prefeitos que os seus antecessores.
"Eu não faço contabilidade de prefeitos, eu acho que o governo tem que realizar as ações, cuidar das pessoas. Os prefeitos, as lideranças, os ex-prefeitos, eles são importantíssimos [...] A importância de um prefeito não começa em um período eleitoral, começa quando precisa dele para fazer uma parceria e para fazer chegar as políticas públicas com capilaridade", destacou Rui Costa, que continuou.
"O momento da eleição você colhe o que plantou. Se plantou uma relação de diálogo e entendimento, você vai colher mais apoios", completou o ministro, que deve ser candidato ao Senado no próximo ano.
Candidatura em 2026
Rui Costa voltou a falar sobre uma eventual candidatura ao Senado, desejo já externado por ele publicamente em outras oportunidades. Desta vez, o ministro pontuou que seu foco é no trabalho à frente da Casa Civil.
"Eleição é só ano que vem. Eu digo sempre que no Brasil se debate muito eleição, parece que a cada dois anos tem uma. Se, no ano que não tem eleição, a gente só focar em eleição, aí a gente não prioriza as ações que melhoram a vida das pessoas", afirmou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes