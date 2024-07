"Não quero perder nenhuma vida", diz Jerônimo sobre combate ao crime

Jerônimo confirma agenda com ministro Lewandowski - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, na noite desta quinta-feira, 11, ao falar sobre a segurança pública no estado, que o objetivo da sua gestão é garantir que nenhuma vida mais seja perdida fruto da violência.

Jerônimo pontuou que terá, na próxima semana, uma agenda com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para pleitear mais recursos federais na área. O governador ainda disse que Lewandowski é simpático ao Bahia pela Paz, iniciativa estadual.

"Creio que na semana que vem, o ministro Lewandowski possa me receber. Aqui nessa sala mesmo, há três dias atrás, nós nos reunimos com o Bahia pela Paz, o presidente da Alba, presidente do TJ, coordenador do Ministério Público, da Defensoria Pública, chamarei os prefeitos, a UPB, para a gente poder fazer uma iniciativa do Ministério Público, que é o município seguro", iniciou Jerônimo, que continuou.

"Eu vou trabalhar, eu estou aguardando agora só o Lewandowski, que seria na segunda, ele não pôde [...] Ele já conhece os princípios do Bahia pela Paz, gosta da ideia, eu estou indo lá para a gente poder buscar um reforço para a área de presídio, para fazer aquilo que a gente fez com o ex-ministro Flávio Dino, foi recurso capital para a gente comprar viaturas, para comprar mais armas, para fortalecer a inteligência, isso que me interessa. Nós vimos agora os dados de que até o meado deste ano os indicadores de morte violentas e da violência da Bahia caíram de uma forma que chegamos a alguns indicadores 20%, 30%. Os dados que apareceram eu analisei, mas são dados de 2022. [...] Não quero perder vida nenhuma. E é isso que me interessa, é trabalhar para que a gente possa dar conta da paz na Bahia", completou o governador, durante o anúncio do pacote de benefícios para que servidores possam comprar carros da montadora chinesa BYD.