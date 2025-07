No Brics, Lula revela torcida pelo Fluminense no Mundial; assista

Lula diz que vai torcer para o Fluminense - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Divulgação | Fluminense

Corintiano de coração, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes Fifa, que acontece na terça-feira, 8. Ao encerrar a fala na cúpula do Brics, nesta segunda, 7, o petista fez coro para que o país se una em torno do tricolor no confronto contra o inglês Chelsea.

Lula, que também é simpatizante do Vasco da Gama, um dos maiores rivais do Fluminense, afirmou que a partir de agora, todos os torcedores estão ao lado do único representante brasileiro nas semis da competição, que termina no próximo domingo, 13.

"Todos agora somos Fluminense. Todos", disparou o presidente da República ao encerrar o discurso.

Fluminense na Copa do Mundo de Clubes

O time dirigido por Renato Gaúcho está invicto na competição. Em cinco jogos, foram três vitórias e dois empates. Entre os resultados de maior importância, está o trinfo contra a Inter de Milão, um dos maiores clubes do futebol europeu, pelas oitavas-de-final.

O jogo entre Chelsea e Fluminense acontece às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O vencedor do cofronto encara a equipe que avançar na outra chave, que tem Real Madrid e Paris Saint Germain.