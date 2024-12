No Maracanã, Coronel chama Cláudio Castro de ‘futuro colega de Senado’

Castro e Coronel assistiram ao jogo de Flamengo x Vitória no Maracanã - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O senador Angelo Coronel (PSD) aceitou convite do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) e apareceu no domingo, 8, no Maracanã, durante jogo entre Flamengo e Vitória, válido pela última rodada do Brasileirão.

O ‘rolê aleatório’ foi registrado nas redes sociais do senador. “Prestigiando a último jogo do Brasileirão direto do Maracanã a convite do amigo governador do RJ, Claudio Castro. Conexão de sucesso RJXBA”, escreveu Coronel em sua conta no Instagram.

Apesar do tom amistoso, Coronel não deixou de mandar seu recado, de que vai buscar sua reeleição. "Aqui, com o nosso governador e amigo Cláudio Castro, que será meu futuro colega no Senado, com fé em Deus. Pra gente trabalhar bem por esse Brasil", disse.

O governador fluminense, por sua vez, agradeceu e retribui a atenção do parlamentar baiano. "Prazer enorme receber meu senador aqui. Bem bacana. E eu sou filho de baiana, né, então vivo o sangue de baiana aqui na veia. Viva a Bahia!', disse Castro.