No Rio, André Curvello assina carta de combate às fake news

O secretário de Comunicação Social da Bahia, André Curvello, assinou uma carta-compromisso para o enfrentamento às falsas notícias na quinta-feira, 21, no Rio de Janeiro (RJ).

No documento, assinado junto com outros 22 titulares de pastas estaduais, as autoridades criaram a Comissão Permanente de Combate às Fake News e defenderam a implementação de políticas públicas visando à correta divulgação dos fatos e o investimento em campanhas e ações para alertar a população sobre a necessidade de se buscar informações em fontes confiáveis.

A carta, que marcou o encerramento do 2° Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, será entregue aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, por meio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

"Neste 2º fórum, debate em torno das fake news, este câncer social que precisa ser extirpado", disse André Curvello, em publicação nas redes sociais.



A carta reforça a comunicação pública como forte alicerce para a prevenção e o combate às fake news, por meio de seus canais institucionais.

Os secretários ressaltam ainda a importância de trabalhar em consonância com as empresas jornalísticas de comunicação de massa e demais membros da sociedade. Outros pontos destacados no documento são o respeito à liberdade de expressão, o dever de verdade dos órgãos oficiais, além do direito da população de ter acesso à informação correta e de utilidade pública.

"Foram dois dias muito produtivos, e percebemos que o fórum está ganhando uma formatação. Queremos que esse setor se organize cada vez mais para a construção de uma sociedade melhor", acrescentou o secretário estadual.

Durante a deliberação dos secretários, foram implantadas outras três comissões, além da de combate à fake news: Jurídica, de Comunicação Social e de Inovação e Boas Práticas. O próximo encontro do Conselho das Secretarias Estaduais de Comunicação será no Paraná, em novembro.