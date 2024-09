Nova ministra dos Direitos Humanos viaja pela primeira vez no governo

Ex-ministro foi exonerado por denúncias de assédio sexual - Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, foi convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para integrar a comitiva que viajará ao Rio de Janeiro, nesta quinta-feira,12, conforme antecipado pelo blog Basília Rodrigues, da CNN.



Esta é a primeira agenda pública da ministra com Lula após ser anunciada para o lugar de Silvio Almeida, que foi exonerado por denúncias de assédio sexual.

Lula e Macaé vão ao município de Belford Roxo para Cerimônia de lançamento de rede de cuidado integral a gestantes e bebês.

O governo continuará com o plano de virada de página, após o escândalo que motivou a saída de Almeida. Além da demissão de Almeida, a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, tirou férias e saiu de cena.



Os primeiros dias dela na pasta foram bem avaliados por ministros do Planalto. Nesta quarta,11, a ministra fez reuniões individuais com secretários da pasta. O objetivo é traçar as prioridades dos primeiros quinze dias.