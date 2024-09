BYD exalta parceria com Jerônimo em nova fábrica: "Muito eficiente"

Alexandre Baldy é representante da marca no Brasil - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Maior aquisição industrial da Bahia nas últimas décadas, a BYD exaltou a parceria com o governo do estado. Em entrevista ao Portal A TARDE, o vice-presidente sênior da marca, Alexandre Baldy, elogiou a atuação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e de sua equipe.



"A parceria e a receptividade do governo da Bahia têm sido extraordinária. Sem dúvida alguma equipe do governador Jerônimo é muito eficiente", exalta.

O executivo contou que a atuação conjunta do poder público com a empresa chinesa, maior fabricante de veículos eletrificados do mundo, por dar celeridade à aprovação das etapas necessárias para a construção, implementação e início da operação da fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Além disso, Baldy citou a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como agentes fundamentais para a chegada da fábrica, que assumiu a planta abandonada pela Ford.

"São relações que engrandecem, que levam a Bahia e o Brasil a entender o protagonismo que terão nesta transição energética dos automóveis, uma paixão dos brasileiros", completa.

Coração da BYD nas Américas

Maior investimento da montadora fora da China, a planta de Camaçari já possui previsão de ampliação mesmo antes da inauguração oficial. A BYD pretende investir R$ 1 bilhão a mais do que planejado inicialmente.

Inicialmente, a previsão era da construção de um complexo em uma área de 330 mil metros quadrados, que empregaria cerca de 10 mil pessoas. Com o aumento do volume de dinheiro aplicado, a perspectiva é que a geração de emprego aumente.

Além dos investimentos na construção de uma grande planta industrial em Camaçari, a BYD promete colocar recursos financeiros para transformar a região em uma espécie de “Vale do Silício baiano”.

"Muitos investimentos ainda são aguardados. O mundo vive uma transição e o Brasil pode protagonizar essa revolução, pois tem uma matriz limpa. É um conhecimento vertiginoso da tecnologia fotovoltaica, da tecnologia eólica, e converge com o que nós hoje estamos produzindo: baterias para carros e ônibus elétricos, baterias estacionárias para armazenamento de eletricidade. E novidades ainda mais importantes serão anunciadas em um futuro breve, pois Camaçari é o coração da BYD nas Américas", finaliza o executivo.